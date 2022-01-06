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Тарпищев: «Зачем заставлять Джоковича делать вакцину, если ему нельзя? Глупость несусветная»

12:35
Новак Джокович. Фото Getty Images
Новак Джокович. Фото Getty Images
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал визовые проблемы сербского теннисиста Новака Джоковича перед Australian Open.

 
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«Я уже говорил, что правила для всех должны быть одни. Но если Джокович уже летел в Австралию, значит, делал это не просто так, не от фонаря. Мы знаем много примеров с Олимпиады, когда были сделаны медицинские исключения, к примеру, для астматиков. Помню, что в молодости у Джоковича была тяжелая операция, но я никак не связываю это с медотводом от вакцинации, но просто у него есть какой-то мотив, который мы не знаем. Почему не рассказывает о причинах медотвода? А зачем? Никто о своих слабостях не рассказывает», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев назвал всю эту ситуацию, в которую попал Джокович, несусветной глупостью.

«С этими карантинами дозированными, по 21 дню сидеть — это вообще глупость. Одного не могу понять, ведь нет 100% доказательства того, что вакцина на вредит здоровью. Как можно насиловать человечество, если в принципе неизвестны последствия вакцинации? С одной стороны, заставляют, с другой стороны, ты суд не выиграешь, если с тобой что-то случится.

Понятно, что все борются против короны, но должны же быть какие-то коридоры. Если тебе что-то нельзя, зачем заставлять делать вакцину? Все это переходит в плоскость убеждений, что это надо сделать. Не думаю о том, что по итогу будет с Джоковичем. Как решат, так и решат. Нам главное — с собой разобраться, быть готовым и играть», — добавил Тарпищев.

Член команды Джоковича, который отвечал за документы, допустил ошибку и выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации против COVID-19. Поэтому виза Джоковича была аннулирована.

На данный момент он находится в отеле The Park, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.

Федеральный суд Австралии удовлетворил иск Джоковича и разрешил ему остаться в Мельбурне до понедельника.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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