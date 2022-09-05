Тарпищев высказался о том, что Медведев потеряет первую строчку в рейтинге ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о том, что Даниил Медведев потеряет первую строчку в рейтинге ATP.

«Ну и что? Будет вторым. Ничего страшного! Главное — здоровье! Чтобы не было травм. Медведев все равно стал лучше, мы еще свое возьмем. Да и у нас самая сильная мужская сборная на данный момент. Так что... Ничего, все впереди у нас», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев в четвертом круге US Open уступил Нику Кирьосу и по окончании турнира потеряет звание первой ракетки мира. На лидерство в рейтинге претендуют испанцы Рафаэль Надаль (3-й) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).