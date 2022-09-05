Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

5 сентября, 10:40

Тарпищев высказался о том, что Медведев потеряет первую строчку в рейтинге ATP

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о том, что Даниил Медведев потеряет первую строчку в рейтинге ATP.

«Ну и что? Будет вторым. Ничего страшного! Главное — здоровье! Чтобы не было травм. Медведев все равно стал лучше, мы еще свое возьмем. Да и у нас самая сильная мужская сборная на данный момент. Так что... Ничего, все впереди у нас», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев в четвертом круге US Open уступил Нику Кирьосу и по окончании турнира потеряет звание первой ракетки мира. На лидерство в рейтинге претендуют испанцы Рафаэль Надаль (3-й) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
9
2
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: Даниил Медведев: гонка за №1 в рейтинге ATP
Рублев: «Если первой ракеткой станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное»
Тренер Надаля считает, что испанец проводит идеальный сезон
Кафельников надеется, что Медведев сможет вернуть звание первой ракетки мира
Тарпищев назвал главные причины поражения Медведева в 1/8 финала US Open
Медведев о потере первой строчки: «Плакать в раздевалке не буду, но все равно расстроен»
Медведев дважды за месяц проиграл шоумену из Австралии. Даниил больше не первая ракетка мира
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Синнер обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал US Open
Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не выйдут в финал US Open
Рублев: «Если первой ракеткой станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное»
US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Самсонова уступила Томлянович, Кудерметова проиграла Жабер и другие
Соболенко обыграла Коллинз и вышла в четвертьфинал US Open
Надаль о вылете из US Open: «Спасибо Нью-Йорку за все. Увидимся в следующем году»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский: «По игре Кирьос был хорош, а Даня не показал свой лучший матч»

Ольховский считает, что Хачанов способен оказать сопротивление в матче против Кирьоса на US Open
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости