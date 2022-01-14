Тарпищев связал отмену визы Джоковича с выборной кампанией в Австралии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» повторное аннулирование визы сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

«Их федерация дала разрешение на выступление Джоковича. А у властей идут выборные кампании, поэтому так выступают по этому вопросу. А что касается спортивных кругов, все хотят его видеть. ATP не вмешивается в ситуацию в силу того, что к ним вопросов нет. Федерация тенниса Австралии дала возможность ему играть. Значит, препятствуют неспортивные организации», — сказал Тарпищев «СЭ».

Во второй раз визу Новаку Джоковичу аннулировал министр иммиграции Австралии Алекс Хоук. Адвокаты сербского теннисиста готовы обжаловать это решение. Сейчас спортсмену грозит запрет на въезд в страну в ближайшие три года.