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Сегодня, 06:30

Тарпищев считает, что у Медведева нет явного преимущества перед соперниками на Уимблдоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев не имеет подавляющего преимущества перед соперниками на Уимблдоне.

Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии в матче третьего круга со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

«Многое зависит от соперников, от их подачи. По сетке у Дани все ударные. Чем лучше подают, тем сложнее у него складываются матчи. На Уимблдоне нет такого преимущества Медведева, чтобы говорить, что он все делает легко», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге Уимблдона 28-летний россиянин сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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