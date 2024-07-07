Тарпищев считает, что у Медведева нет явного преимущества перед соперниками на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев не имеет подавляющего преимущества перед соперниками на Уимблдоне.

Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии в матче третьего круга со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

«Многое зависит от соперников, от их подачи. По сетке у Дани все ударные. Чем лучше подают, тем сложнее у него складываются матчи. На Уимблдоне нет такого преимущества Медведева, чтобы говорить, что он все делает легко», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге Уимблдона 28-летний россиянин сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.