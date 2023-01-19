Тарпищев считает, что Рублев набрал форму на Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу выступления Андрея Рублева на Australian Open.

Ранее на турнире россиянин обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори во втором круге со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

«Рублев во всех линиях хорошо играл, подавал под 70 процентов и выиграл заслуженно. Беспокойства его игра не вызывала. Андрей играл ровно и агрессивно. По качеству игры можно сказать, что он уже освоился и набрал форму», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В следующем круге Рублев сыграет с британцем Дэниелом Эвансом.