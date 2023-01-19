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Сегодня, 13:43

Тарпищев считает, что Рублев набрал форму на Australian Open

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу выступления Андрея Рублева на Australian Open.

Ранее на турнире россиянин обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори во втором круге со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

«Рублев во всех линиях хорошо играл, подавал под 70 процентов и выиграл заслуженно. Беспокойства его игра не вызывала. Андрей играл ровно и агрессивно. По качеству игры можно сказать, что он уже освоился и набрал форму», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В следующем круге Рублев сыграет с британцем Дэниелом Эвансом.

Источник: https://tass.ru/sport/16835451
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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