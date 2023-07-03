Тарпищев: «Рублев должен без проблем доходить до четвертьфинала Уимблдона»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил победу россиянина Андрея Рублева в первом круге Уимблдона-2023.

«Уверенное начало турнира от Андрея, но и соперник, мягко говоря, не его уровня. По этому матчу сложно прогнозировать перспективы Андрея на турнире. Думаю, Рублев должен без проблем доходить до четвертьфинала Уимблдона», — приводит «РБ Спорт» слова Тарпищева.

В первом круге Уимблдона Рублев обыграл австралийца Макса Перселла. Следующим соперником российского теннисиста станет победитель встречи Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Уимблдонский турнир проходит с 3 по 16 июля.