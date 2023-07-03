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Сегодня, 16:40

Тарпищев: «Рублев должен без проблем доходить до четвертьфинала Уимблдона»

Алина Савинова
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил победу россиянина Андрея Рублева в первом круге Уимблдона-2023.

«Уверенное начало турнира от Андрея, но и соперник, мягко говоря, не его уровня. По этому матчу сложно прогнозировать перспективы Андрея на турнире. Думаю, Рублев должен без проблем доходить до четвертьфинала Уимблдона», — приводит «РБ Спорт» слова Тарпищева.

В первом круге Уимблдона Рублев обыграл австралийца Макса Перселла. Следующим соперником российского теннисиста станет победитель встречи Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Уимблдонский турнир проходит с 3 по 16 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-tarpishhev-rublev-dolzhen-bez-problem-dohodit-do-chetvert-finala-uimbldona/
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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