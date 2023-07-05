Тарпищев: «У Медведева очень неудобный соперник в первом круге Уимблдона»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву достался неудобный соперник по первому кругу Уимблдона — британец Артур Фери.

«Дане надо врабатываться. Первые круги [турниров Большого шлема] ему сложно даются, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Англичане очень опасны на траве, это очень неудобный соперник в первом круге у Медведева. Надо быть цепким, лишить себя брака, чтобы добиться успеха в матче».

27-летний Медведев получил третий номер посева на турнире и в первом круге встретится с Фери, получившим wild card. Встреча должна была пройти во вторник, но из-за дождей была перенесена на среду.

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля на травяных кортах в Лондоне.

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