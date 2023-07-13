Тарпищев: «Алькарас знает, как играть против Медведева»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.
«Алькарас знает, как играть против Медведева, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Дане же надо будет искать контратакующие аргументы. Беда в том, что Даня далеко принимает, и ресурсов атлетических Алькарасу хватает, чтобы добежать. Шансы есть, все может быть, но испанец выглядит предпочтительней».
В четвертьфинале 27-летний россиянин в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбенкса.
Полуфинал Медведев — Алькарас пройдет 14 июля на Центральном корте.
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Источник: ТАСС
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