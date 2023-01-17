Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:33

Тарпищев считает, что Медведев и Рублев хорошо стартовали на Australian Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев хорошо начали Australian Open-2023, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Рублев в первом круге обыграл Доминика Тима (6:3, 6:4, 6:2), а Медведев победил Маркоса Гирона — 6:0, 6:1, 6:2.

«Медведев выиграл уверенно, втягивается в ритм турнира, пока все хорошо, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Рублев победил в своем стиле, не дал Тиму никаких шансов. Но тот после травмы и еще далек от оптимальной формы. В целом ребята наши начали хорошо турнир».

Также глава ФТР поделился мнением о поражении Аслана Карацева болгарину Григору Димитрову со счетом 6:7 (3:7), 5:7, 2:6.

«Карацев вернулся к своему старому тренеру, и это хорошо. По качеству игры он выглядит неплохо, но у него остается проблема с позиции психологии», — отметил Тарпищев.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Матчи Australian Open приостановили во второй раз за день. На этот раз из-за дождя
Зверев в пяти сетах обыграл 103-ю ракетку мира в первом круге Australian Open
Руне обыграл Краиновича и вышел во второй круг Australian Open
Самсонова вышла во второй круг Australian Open
Кафельников — о запрете демонстрировать флаги России и Белоруссии на Australian Open: «Наши ребята играют. Это самое главное»
Кафельников — о победе Рублева: «Держал свою нить игры. Донес ее до результата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи Australian Open приостановили во второй раз за день. На этот раз из-за дождя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости