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Сегодня, 16:58

Тарпищев считает, что Ига Свентек сейчас сильнее Серены Уильмс

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» возвращение в тур экс-первой ракетки мира Серены Уильямс.

Год назад Уильямс снялась с первого круга Уимблдона из-за травмы бедра. Теннисистка не выступала на протяжении целого сезона.

«Свентек сейчас сильнее, чем Серена. Надо учитывать ее возраст. Понятно, что, грубо говоря, она может выстрелить на отдельно взятых турнирах, но уж больно хорошо сейчас играет Свентек. У нее практически нет сейчас слабых мест», — сказал Тарпищев «СЭ».

Свой первый матч на Уимблдоне Серена сыграет против француженки Хармони Тэн.

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