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Сегодня, 22:54

Тарпищев считает, что Аванесян нужно уходить от однообразной игры

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянке Элине Аванесян надо расширять технико-тактические данные и уходить от однообразной игры.

«Аванесян у нас давно в сборной. Она из поколения Полины Кудерметовой, Варвары Грачевой — талантливая плеяда. Хорошие теннисистки. Ей надо расширять технико-тактические данные, уходить от однообразной игры. Победа над Бенчич — это, конечно, мастерство и психология. Нашей терять было нечего, а у соперницы было больше ответственности, необходимости побеждать во что бы то ни стало», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В первом круге «Ролан Гаррос» Аванесян обыграла 12-ю ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич. Следующей соперницей россиянки будет Леолия Жанжан из Франции.

Источник: https://tass.ru/sport/17873287
Теннис
Roland Garros
Шамиль Тарпищев
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