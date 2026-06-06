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6 июня, 13:30

Тарпищев: «Андреева играет в лучший свой теннис за последнее время»

Константин Белов
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о финале «Ролан Гаррос».

В решающем матче россиянка сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

«Залог успеха Андреевой — это плотная игра на задней линии с большой скоростью, как она это делала против Костюк. Мирра последние два матча на «Ролан Гаррос» провела как взрослая и созревшая теннисистка. Очень грамотная игра. Она играет в лучший свой теннис за последнее время. Главное в финале будет борьба не в тактике, а в нервах. Психологические моменты могут стать главными в этом противостоянии», — сказал Тарпищев «СЭ».

Финал турнира пройдет в субботу, 6 июня, в 16:00 мск в Париже (Франция).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

Мирра Андреева и&nbsp;Майя Хвалиньска.Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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