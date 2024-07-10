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Сегодня, 11:17

Тарпищев рассказал, что стало залогом победы Медведева над Синнером на Уимблдоне

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, что помогло Даниилу Медведеву одержать непростую победу над первой ракеткой мира Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Даня подавал лучше, и это стало залогом победы. Когда подача держится, он на многое способен. Кроме четвертого сета, Медведев имел преимущество в матче. Это хорошая победа. И играл слету много. Молодец. Теперь надо восстановиться», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В полуфинале Уимблдона-2024 Медведев сыграет против Карлоса Алькараса. Встреча пройдет в пятницу, 12 июля.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
Янник Синнер
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