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Сегодня, 17:24

Тарпищев рассказал, что ожидает российский теннис в 2023 году

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, чего ждет от 2023 года.

«Мы обсудили, что будем делать в течение года. Никто не отменял план подготовки к Олимпийским играм. Это остается. Мы переложили календарь, не теряем резервы и готовим перспективу. Но у всех ситуация разная. В зависимости от тех проблем, которые существуют, решения напрашиваются разные. Кому-то надо биться за календарь, кому-то обсуждать международные вопросы», — цитирует Тарпищева Metaratings.ru.

Он также заявил, что от теннисистов требуется наращивать то, что сделали в прошлом году и ставить больше рекордов.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Шамиль Тарпищев
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