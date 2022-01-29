Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выписанный Даниилу Медведеву штраф в 12 тысяч долларов по итогам полуфинального матча на Australian Open.

«На это даже нет смысла обращать внимания. Какая разница. Надо просто придерживаться правил. Даня по сути был прав, но по форме неправ. Нужно было вызвать супервайзера и все. А Медведев проявил эмоциональность. Джон Макинрой вообще всех матом поливал. Штрафы практически с него и начались в свое время. Это часть тенниса. Штрафуют многих и за сломанные ракетки. Во многом это зависит и от судьи. Ему стоило бы сделать замечание отцу Циципаса в первом сете и ничего бы не было. Даня пострадал только из-за того, что проявил эмоциональность. Судье стоило быть более принципиальным», — сказал Тарпищев «СЭ».

По итогам матча 1/2 финала с Циципасом — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 — россиянин получил штраф в размере 8 000 долларов за неспортивное поведение и 4 000 долларов — за «непристойность».