Тарпищев порекомендовал теннисистке Кудерметовой поработать со спортивным психологом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что причина поражения российской теннисистки Вероники Кудерметовой в матче первого круга Открытого чемпионата Франции от Анны Каролины Шмидловой из Словакии кроется в психологии.

«Поражение Кудерметовой удивительно, конечно. Но это все в области психологии, как зачастую бывает в женском теннисе. Плюс был неудобный соперник — это довлеет. С этим надо бороться, надо работать со спортивными психологами. Потому что потенциально Кудерметова должна играть на уровне первой пятерки», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Шмидловой. Кудерметова, имевшая на турнире 11-й номер посева, первой из россиянок уступила в основной сетке текущего «Ролан Гаррос».