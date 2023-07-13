Тарпищев: «Решение о смене гражданства Андреевой будут принимать ее родители»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает об информации о возможной смене гражданства российской теннисистки Мирры Андреевой. Сообщалось, что она может стать гражданкой Франции.
«Это родители будут решать, а не Андреева. Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас, я даже на Roland Garros не могу съездить, пообщаться», — цитирует Тарпищева ТАСС.
11 июля 16-летняя Андреева в четвертом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Киз и закончила выступление в турнире.
Мирру заподозрили в желании сменить гражданство на французское. Правда ли это?
Источник: https://tass.ru/sport/18264837
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