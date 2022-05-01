Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова испанца Рафаэля Надаля против отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

«Это приятно. Показатель хорошего отношения к нашим ребятам в теннисном сообществе даже не слова Надаля, а то, что ни один спортсмен не бойкотировал выход на игру с нашими, — сказал Тарпищев «СЭ». — В других видах спорта такие прецеденты были. А у нас таких отказов не было. В договоре ATP и организаторов Уимблдона есть пункт, что на турнир допускают игроков по рейтингу вне зависимости от национальности. Вообще, что бы ни писала пресса, вопрос участия наших спортсменов на Уимблдоне еще окончательно не решен. Повлияют ли слова Надаля на решение организаторов? Тяжело судить. Здесь же не теннисные чиновники выступают против нас, а власти Великобритании».

20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.