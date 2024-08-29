Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:39

Тарпищев: «Медведеву надо психологически обрести себя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о выступлении россиянина Даниила Медведева на US Open.

«Медведеву надо психологически обрести себя. Если психология восстановится за счет качества игры без больших физических нагрузок, тогда он сможет показывать свой теннис. Ему надо перетерпеть как минимум еще один матч, чтобы раскрыться», — сказал Тарпищев «СЭ».

Во втором круге Медведев сыграет Фабианом Марожаном из Венгрии.

US Open
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Байдарочница Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ
«Зенит» объявит решение по Cоболеву 29 августа
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): матчи Мирры Андреевой, Шнайдер и других россиянок во втором круге
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (мужчины): матчи Медведева и Сафиуллина во втором круге
Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — результаты 28 августа (мужчины): Рублев победил, Джокович вышел в третий круг
Рублев победил Риндеркнеха, Александрова вышла в третий круг, Касаткина проиграла. Онлайн-трансляция US Open
Рууд обыграл Монфиса во втором круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): матчи Мирры Андреевой, Шнайдер и других россиянок во втором круге
Новости
RSS RSS
Все новости