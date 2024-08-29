Тарпищев: «Медведеву надо психологически обрести себя»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о выступлении россиянина Даниила Медведева на US Open.

«Медведеву надо психологически обрести себя. Если психология восстановится за счет качества игры без больших физических нагрузок, тогда он сможет показывать свой теннис. Ему надо перетерпеть как минимум еще один матч, чтобы раскрыться», — сказал Тарпищев «СЭ».

Во втором круге Медведев сыграет Фабианом Марожаном из Венгрии.