Тарпищев оценил выступление Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Дарьи Касаткиной в третий круг «Ролан Гаррос».

«Касаткина радует тем, что ее долгий и нудный психологический провал закончился, — сказал Тарпищев. — Спад был от перегрузок и системы тренировочного процесса. Она идет по восходящей второй год, по матчам во Франции вызывает опасение ее подача, по игровому интеллекту же она всегда играла правильно, и пока ей сложно играть с теми, кто рвет темп, но пока ее выступление в целом радует», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во втором круге она победила Фернанду Контрерас Гомес из Мексики со счетом 6:0, 6:3.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Шелби Роджерс (США).