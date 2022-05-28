Тарпищев объяснил, за счет чего Рублев победил Гарина на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над чилийцем Кристьяном Гарином в матче третьего круга «Ролан Гаррос» (6:4, 3:6, 6:2, 7:6).

«Андрей играл в своем стиле с Гарином. Этот стиль очень продуктивен с таким соперником — Андрей нагнетал все время скорость, держал преимущество. Он должен был выиграть за счет более агрессивной игры и плотных ударов», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также Тарпищев оценил шансы Рублева в четвертом круге против Янника Синнера.

«Андрей играет сейчас получше, чем 2-3 месяца назад. Думаю, если будет стабильность в атаке, то Андрей должен Синнера обыгрывать. Если будет ровно играть без диких перепадов, будет ровно подавать, то все будет хорошо», — добавил Тарпищев «СЭ».

Рублев вышел в четвертый круг турнира, где сыграет с итальянцем Янником Синнером.