Тарпищев: «Мирре на Уимблдоне не хватило опыта выступления на траве»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил неудачное выступление россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне.

«У нее просто нет опыта игры на траве, поэтому вылет в первом круге объясним. Ей просто надо наиграться. Трава имеет другую специфику передвижения по корту — там обувь с пупырышками, на траве мертвая остановка, мяч иначе отскакивает. За один-два матча привыкнуть к этому нельзя», — сказал Тарпищев ТАСС.

Спортсменка в первом круге Уимблдона уступила чешке Бренде Фрухвиртовой со счетом 1:6, 6:3, 6:2. 17-летняя Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA.