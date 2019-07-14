Тарпищев - о выступлении россиянок на Уимблдоне: "Идет смена поколений"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итог выступлению россиян на Уимблдоне. Ни одна из девушек не прошла дальше второго круга, а мужчины завершили борьбу в третьем.

– Почему никто из наших девушек не прошел на Уимблдоне дальше второго круга?

– Рано еще. У нас идет смена поколений. У ребят раньше прошла. Но понятно, над чем надо работать – при тех технологиях, которые сейчас есть оснащение должно быть более разнообразное. Кудерметова вот в несколько другой теннис играет.

Это еще следствие того, что в связи с экономическим кризисом у нас возможностей стало поменьше. Всего три года назад Андрей Бокарев начал помогать нам в спорте высших достижений. Но сам факт, что двое наших ребят в десятке (Карен Хачанов и Даниил Медведев. – Прим. "СЭ") – показатель того, что мы на правильном пути. А дальше все от тренеров зависит.

– Что происходит с Касаткиной? Она сможет вернуться в топ-10?

– Это лихорадка с тренерами. И я считаю, что очень много ошибок, связанных с ее братом. Сложный процесс. Тяжело влиять, когда есть разноплановость мышления. Рано или поздно все встанет на свои места, но время уходит – жалко. Два потерянных года – это очень много. Но мы верим, что она с этим справится. (Мария Никулашкина)

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