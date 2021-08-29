Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего US Open.

«Джокович нацелен на «календарный шлем», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Он сделает все, чтобы завоевать его. Думаю, что ему могут помешать только Зверев и Медведев. Даня, конечно, будет бороться за титул с ними, сетка позволяет. Первые три круга должны быть не сложными для Медведева. Зверев находится в прекрасной форме. Он показал это в последних турнирах. Думаю, что Саша будет разыгрывать с Медведевым путевку в финал».

Основная сетка US Open стартует 30 августа. В первом круге Медведевым сыграет с Ришаром Гаске.

«Что касается остальных наших ребят, многое зависит от адаптации и физической формы. У Рублева шансов выйти во вторую неделю чуть больше, чем у Хачанова с Карацевым. В целом, пройти далеко на этом турнире может каждый из наших ребят», — отметил Тарпищев.