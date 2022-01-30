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Сегодня, 20:38

Тарпищев назвал возможную причину поражения Медведева в финале Australian Open

Шамиль Тарпищев высказался о поражении Даниила Медведева в финале Australian Open
Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Россиянин проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть ее Медведев не сумел», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Игра длилась 5 часов 24 минуты. Этот матч стал самым длинным в карьере россиянина.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4592555-tarpischev-obyasnil-chego-ne-hvatilo-medvedevu-dlya-pobedy-v-finale-australian-open.html
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Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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