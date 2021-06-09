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Тарпищев назвал причины поражения Медведева от Циципаса

14:20
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Даниила Медведева в 1/4 финала Roland Garros от Стефаноса Циципаса.

«Философски отношусь к результату Дани на Roland Garros, — сказал Тарпищев «СЭ». — От матча к матчу он улучшал качество игры. С Циципасом тоже достойно играл, но Стефанос, как и последние месяцы, показал себя на очень высоком уровне: играет стабильно, ровно. Медведеву было вчера тяжело в силу того, что он далековато играет за задней линией: приходилось преодолевать очень большие расстояния, но он в принципе терпел».

Тарпищев выразил сожаление о том, что во втором сете у Медведева не сложилась игра, потому что он мог в итоге его выиграть.

«Не знаю, были бы шансы у Даниила взять один из титулов на земле, если бы он играл в течение грунтового сезона так, как показал себя в Париже, потому что тут еще и коронавирус, который выбил его из колеи. Плюс, Джокович, Надаль, которые до сих пор очень хорошо играют на грунте. Тут сложновато. Но если говорить о харде, то почему бы и нет?» — добавил глава ФТР.

Для 25-летнего россиянина это выступление стало лучшим в карьере на грунтовом турнире «Большого шлема». До этого Медведеву ни разу не удавалось преодолеть первый раунд Roland Garros.

(Екатерина Звенигородская)

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