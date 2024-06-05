Тарпищев назвал причины неудачного выступления Рублева и Медведева на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев неудачно выступили на «Ролан Гаррос».

«Рублев приехал, недолечившись, так и не выздоровел полностью после Мадрида. Толком не тренировался. Медведев тоже был с травмой недолеченной. Поэтому ожидать многого от них не приходилось. Плюс грунт такой во Франции — не самое хорошее покрытие для нас. Зато Павел Котов сыграл выше всяких прогнозов», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Рублев и Котов закончили выступление на турнире в третьем круге, Медведев — в четвертом.