Тарпищев назвал матч против Вавринки на «Ролан Гаррос» лучшим в карьере Котова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Павла Котова над швейцарцем Стэном Вавринкой (7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)) во втором круге «Ролан Гаррос».

«Психологически Котов играл очень хорошо, особенно первые два сета. Брал важные очки за счет стойкости, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Вавринка лучше подавал первый мяч и за счет этого легче выигрывал свои геймы. Котов же выигрывал больше в комбинаторике, позиционно. Достоинство Котова — он играл чисто, сопернику приходилось больше бегать. Павел провел очень хорошую партию, это вообще лучший матч в его карьере».

В третьем круге россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером.