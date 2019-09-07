Тарпищев назвал гроссмейстерской победу Медведева в 1/2 финала US Open над Димитровым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал гроссмейстерской победу Даниила Медведева в 1/2 финала US Open над болгарином Григором Димитровым.

— Определяющим в этом матче оказался первый сет, который Медведев сумел закончить в свою пользу, — приводит ТАСС слова Тарпищева. — Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом, смог, а голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа. Перед финалом очень важно, что победа была одержана в трех сетах. Это облегчит восстановление.

В финале первая ракетка России встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.