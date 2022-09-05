Тарпищев назвал главные причины поражения Медведева в 1/8 финала US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в 1/8 финала US Open.

«Кирьос — неудобный и непрогнозируемый теннисист. Главные причины поражения? Послушайте... Кирьос умеет рвать игру. Ты не знаешь, чего от него ожидать. Беда в том, что Ник очень разнообразен. Но ничего... Мы двигаемся дальше. Хотя я думаю, Даня мог дожать Кирьоса, но не получилось», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев в четвертом круге US Open уступил Кирьосу со счетом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Россиянин по окончании Открытого чемпионата США потеряет звание первой ракетки мира.

На лидерство в рейтинге претендуют испанцы Рафаэль Надаль (3-й) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).