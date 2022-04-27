Тарпищев надеется, что Медведев сможет сыграть на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о восстановлении второй ракетки мира Даниила Медведева после операции.

«Процесс заживления закончился, теперь надо в щадящем режиме потихоньку восстанавливаться, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Даня приступил. Паховые кольца — травма неопасная, но долго заживает. Так как я футболист и знаю футбольные травмы и сроки восстановления от них, то, как и говорил, надеюсь, что Медведев сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции».

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи. Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем является серб Новак Джокович.