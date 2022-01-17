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Сегодня, 18:40

Тарпищев: «Физически Карацев готов всегда, но остается вопрос нервной нагрузки»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что теннисист Аслан Карацев физически успеет восстановиться после пятисетового матча в первом круге Australian Open.

«Ясно, что Аслану нельзя было ввязываться в долгие розыгрыши мяча в этом поединке, надо было рвать игру, что он делал не всегда успешно, временами было не ахти какое исполнение. Матч вышел для него тяжелым, и это было ожидаемо, — сказал Тарпищев ТАСС. — Физически Карацев готов всегда, но остается вопрос нервной нагрузки. Физически ко второму кругу он восстановится, а психологически — это вопрос».

Карацев обыграл испанца Хауме Мунара в матче первого круга Australian Open со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. В следующем круге он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

Источник: https://tass.ru/sport/13450041
Australian Open
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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