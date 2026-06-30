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Танаси Коккинакис — Александр Бублик: онлайн-трансляция матча Уимблдона

Танаси Коккинакис и Александр Бублик сыграют в первом круге Уимблдона 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Бублик.
Фото Global Look Press

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис и представитель Казахстана Александр Бублик сыграют в первом круге Уимблдона-2026 во вторник, 30 июня. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Танаси Коккинакис — Александр Бублик: прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

30-летний Коккинакис занимает 491-е место в рейтинге ATP. 29-летний Бублик — 11-я ракетка мира.

139-й розыгрыш Уимблдона проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.

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Уимблдон
Александр Бублик
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