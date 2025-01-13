Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Анастасия Потапова в двух сетах победила представительницу Словении Тамару Зиданшек в первом круге Australian Open-2025 — 6:2, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут. Россиянка 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Зиданшек 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Потапова встретится либо с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с Юань Юэ из Китая.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Тамара Зиданшек (Словения, Q) — 6:2, 7:5