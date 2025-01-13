Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Российская теннисистка Анастасия Потапова в двух сетах победила представительницу Словении Тамару Зиданшек в первом круге Australian Open-2025 — 6:2, 7:5.
Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут. Россиянка 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Зиданшек 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем раунде Потапова встретится либо с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с Юань Юэ из Китая.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Тамара Зиданшек (Словения, Q) — 6:2, 7:5
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