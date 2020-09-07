Главный судья US Open Серен Фримель прокомментировал дисквалификацию сербского теннисиста Новака Джоковича. В воскресенье сербский теннисист в первом сете матча 1/8 финала Открытого чемпионата США против Пабло Карреньо-Бусты (5:6) отбросил мяч в сторону арбитра и попал в лайнсмена, за что и был наказан.

— Джокович попал в судьи и даже нанес ей повреждение. Я хотел разобраться в эпизоде, чтобы принять правильное решение, — цитирует Фримеля Marca. — Супервайзер и арбитр на вышке мне все детально объяснили. Потом я пообщался с Новаком. Он уверял, что злого умысла там не было, однако такова реальность: он попал в судью и причинил ей боль. За это полагается дисквалификация.

Джокович извинился за травму лайнсмена. Но к решению британского судьи есть вопросы