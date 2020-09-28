«Таким мячом не станет играть даже собака». Британский теннисист объяснил поражение на «Ролан Гаррос»

Британский теннисист Дэн Эванс обрушился с критикой на организаторов «Ролан Гаррос» после своего поражения в первом раунде Открытого чемпионата Франции. 30-летний Эванс уступил японцу Кею Нисикори в пяти сетах — 6:1, 1:6, 6:7 (3:7), 6:1, 4:6.

По словам Эванса, причиной его неудачи стали холодная погода в Париже и новые мячи, на которые с этого года перешел грунтовый «Большой шлем».

— Было холодно. Некоторыми из тех мячей, которые мы использовали на корте, не станет играть даже собака, — проводит слова Эванса Yahoo Sport. — Думаю, что эти мячи — большая ошибка. В такую погоду их трудно заставить лететь куда-нибудь.

Ранее новые мячи раскритиковал 12-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль.