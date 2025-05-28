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28 мая 2025, 19:24

Полина Кудерметова вылетела на старте парного «Ролан Гаррос»

Алина Савинова

Российская теннисистка Полина Кудерметова и представительница Турции Зейнеп Сонмез потерпели поражение на старте парного «Ролан Гаррос».

В матче первого круга дуэт уступил японкам Сюко Аояме и Моюке Утидзиме со счетом 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Аояма и Утидзима в следующем раунде сыграют против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии и немки Лауры Зигемунд.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Сюко Аояма/Моюка Утидзима (Япония) — Полина Кудерметова/Зейнеп Сонмез (Россия/Турция) — 7:6 (7:5), 6:3

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Теннис
Ролан Гаррос
Полина Кудерметова
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