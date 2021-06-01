Свитолина вышла во второй круг Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла во второй круг Roland Garros.

В первом круге украинка обыграла Осеан Бабель из Франции со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Во втором круге Свитолина встретится с Энн Ли из США.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Осеан Бабель (Франция, WC) — 6:2, 7:5