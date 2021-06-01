Свитолина вышла во второй круг Roland Garros
14:30
Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла во второй круг Roland Garros.
В первом круге украинка обыграла Осеан Бабель из Франции со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Во втором круге Свитолина встретится с Энн Ли из США.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Осеан Бабель (Франция, WC) — 6:2, 7:5
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