Свитолина вышла во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Australian Open обыграла француженку Фиону Ферро со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Украинка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Свитолина встретится с Армони Тан из Франции, которая обыграла казахстанку Юлию Путинцеву (6:3, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 15) — Фиона Ферро (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4)