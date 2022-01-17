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Сегодня, 04:49

Свитолина вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Australian Open обыграла француженку Фиону Ферро со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Украинка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Свитолина встретится с Армони Тан из Франции, которая обыграла казахстанку Юлию Путинцеву (6:3, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 15) — Фиона Ферро (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4)

Элина Свитолина
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