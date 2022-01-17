Свитолина вышла во второй круг Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Australian Open обыграла француженку Фиону Ферро со счетом 6:1, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Украинка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Свитолина встретится с Армони Тан из Франции, которая обыграла казахстанку Юлию Путинцеву (6:3, 6:3).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 15) — Фиона Ферро (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4)
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