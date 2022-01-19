Свитолина вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Азаренко

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open.

Во втором круге Свитолина победила француженку Армони Тан. При счете 6:3, 5:7, 5:1 Тан снялась с матча. В третьем круге Свитолина сыграет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.

Соотечественница Свитолиной, Марта Костюк также прошла в третий круг Australian Open, обыграв испанку Сару Соррибес Тормо — 7:6 (7:5), 6:3. Следующей соперницей Костюк станет еще одна представительница Испании, Паула Бадоса, обыгравшая во втором круге итальянку Мартину Тревизан.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 15) — Армони Тан (Франция) — 6:3, 5:7, 5:1 отказ 2-го игрока

Марта Костюк (Украина) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) — 7:6 (7:5), 6:3

Паула Бадоса (Испания, 8) — Мартина Тревизан (Италия, Q) — 6:0, 6:3