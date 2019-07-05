Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона, Возняцки вылетела

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. Восьмая ракетка турнира одолела Марию Саккари из Греции.
14-я "сеяная" Каролин Возняцки уступила Чжан Шуай. При этом в первом сете датчанка вела 4:0 и 40:15 в пятом гейме.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 8) - Мария Саккари (Греция, 31) - 6:3, 6:7 (1:7), 6:2
Чжан Шуай (Китай) - Каролин Возняцки (Дания, 14) - 6:4, 6:2
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