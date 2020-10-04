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Свитолина сыграет в четвертьфинале Roland Garros с Подорошкой

17:12

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Roland Garros. Третья ракетка турнира в двух сетах обыграла Каролин Гарсию.

Соперницей Свитолиной станет 131-я ракетка мира Надя Подорошка, которая пробилась в сетку из квалификации, а в четвертом круге одолела Барбору Крейчикову.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина, 3) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 6:3

Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 2:6, 6:2, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/11/35/

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