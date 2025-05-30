Свитолина победила Перу и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».
14-я ракетка мира победила американку Бернарду Перу в третьем круге — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 15 минут.
Соперницей Свитолиной станет итальянка Ясмин Паолини. Счет личных встреч между теннисистками — 1-0 в пользу украинки.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 13) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
Источник: Сетка Ролан Гаррос
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