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30 мая 2025, 23:28

Свитолина победила Перу и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

14-я ракетка мира победила американку Бернарду Перу в третьем круге — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 15 минут.

Соперницей Свитолиной станет итальянка Ясмин Паолини. Счет личных встреч между теннисистками — 1-0 в пользу украинки.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 13) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос
Элина Свитолина
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