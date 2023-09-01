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Сегодня, 07:25

Свитолина отреагировала на победу над Павлюченковой на US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге US Open (5:7, 6:4, 6:4).

«Я стараюсь действовать немного более агрессивно. Я уже не молода, поэтому мне нужно бить немного сильнее, чтобы немного меньше бегать. Но я доверяю своему физическому состоянию и очень рада, что снова играю. Такого рода матчи — это определенно то, ради чего я тренировалась, и играть перед вами, ребята, — это действительно нечто особенное. Так что большое спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

В третьем круге Свитолина встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Источник: Сетка US Open
US Open
Анастасия Павлюченкова
Элина Свитолина
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