Свитолина обыграла 16-летнюю Гауфф и вышла в третий круг Australian Open
13:20
Украинка Элина Свитолина в матче 2-го круга Australian Open в двух обыграла американку Кори Гауфф — 6:4, 6:3. Матч длился час и 18 минут.
В следующем круге Свитолина сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой, которая обыграла Элисон Ван Уйтванк из Бельгии — 6:4, 1:6, 6:2.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:3
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