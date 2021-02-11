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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Свитолина обыграла 16-летнюю Гауфф и вышла в третий круг Australian Open

13:20
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Украинка Элина Свитолина в матче 2-го круга Australian Open в двух обыграла американку Кори Гауфф — 6:4, 6:3. Матч длился час и 18 минут.

В следующем круге Свитолина сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой, которая обыграла Элисон Ван Уйтванк из Бельгии — 6:4, 1:6, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:3

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