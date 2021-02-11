Свитолина обыграла 16-летнюю Гауфф и вышла в третий круг Australian Open

Украинка Элина Свитолина в матче 2-го круга Australian Open в двух обыграла американку Кори Гауфф — 6:4, 6:3. Матч длился час и 18 минут.

В следующем круге Свитолина сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой, которая обыграла Элисон Ван Уйтванк из Бельгии — 6:4, 1:6, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:3