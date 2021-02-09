Свитолина, Кенин и Канепи вышли во второй круг Australian Open

Украинка Элина Свитолина, американка София Кенин и эстонка Кайя Канепи 9 февраля пробились во второй круг Australian Open.

Свитолина в двух сетах справилась с чешкой Марией Бузковой — 6:3, 7:6 (7:5). Следующей соперницей 26-летней украинки будет будет американка Кори Гофф, которая в двух сетах обыграла швейцарку Жил Тайхманн — 6:3, 6:2.

Действующая чемпионка турнира София Кенин в двух сетах оказалась сильнее австралийки Мэддисон Инглис — 7:5, 6:4. Во втором круге американка встретится с эстонкой Кайей Канепи, которая обыграла Анастасия Севастову из Латвии — 6:3, 6:1.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:5)

София Кенин (США, 4) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC) — 7:5, 6:4

Кайя Канепи (Эстония) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 4:6, 6:1

Нао Хибино (Япония) — Астра Шарма (Австралия, WC) — 2:6, 6:3, 7:5

Энн Ли (США) — Чжан Шуай (Китай, 31) — 6:2, 6:0

Надя Подороска (Аргентина) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 18) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:1, 6:3

Чжу Линь (Китай) — Уитни Осуигве (США, Q) — 6:1, 6:1

Хизер Уотсон (Великобритания) — Кристина Плишкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Дженнифер Брэди (США, 22) — Алена Большова (Испания) — 6:1, 6:3

Кристина Младенович (Франция) — Мария Саккари (Греция, 20) — 6:2, 0:6, 6:3

Кори Гауфф (США) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:2