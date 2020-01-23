Свитолина и Путинцева вышли в третий круг Australian Open

Украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг Australian Open. Пятая ракетка турнира взяла верх над Лорен Дэвис из США и встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

В другом матче Юлия Путинцева из Казахстана одолела еще одну американку Дэниэлл Коллинз и встретится с представительницей Румынии Симоной Халеп.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 7:6 (8:6)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Дэниэлл Коллинз (США, 26) — 6:4, 2:6, 7:5