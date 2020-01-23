Свитолина и Путинцева вышли в третий круг Australian Open
16:50
Украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг Australian Open. Пятая ракетка турнира взяла верх над Лорен Дэвис из США и встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
В другом матче Юлия Путинцева из Казахстана одолела еще одну американку Дэниэлл Коллинз и встретится с представительницей Румынии Симоной Халеп.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 7:6 (8:6)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Дэниэлл Коллинз (США, 26) — 6:4, 2:6, 7:5
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