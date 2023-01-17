Свищев отреагировал на решение организаторов о запрете флага России на Australian Open для болельщиков

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением по поводу решения организаторов запретить использовать флаг России на Australian Open для болельщиков.

«Истерику подняли наши украинские коллеги по спорту во время матча нашей и их теннисистки. Им не понравилось, что российские болельщики пришли посмотреть игру с национальным флагом. Я посмотрел этот момент, все было безобидно и без провокаций, в отличие от некоторых наших зарубежных коллег, которые поступают наоборот. Ничего такого здесь не было, вывесили флаг, поддерживали наших спортсменов», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Он также положительно отметил тот факт, что организаторы турнира разрешили российским спортсменам выступать с аббревиатурой RUS.

17 января организаторы Australian Open запретили приносить на матчи турнира российский и белорусский флаги. По словам организаторов, украинские болельщики 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого на трибуне во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль (5:7, 7:6 (10:8), 1:6).

Australian Open проходит в Мельбурне с 16 по 29 января. В основную сетку турнира попали 20 представителей России, они выступают в нейтральном статусе.