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Сегодня, 14:01

Свищев отметил, что рукопожатие Котляр и Минчевой станет примером для спортсменов

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал обмен рукопожатиями между российской теннисисткой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр на юниорском Открытом чемпионате Австралии-2024.

В матче первого круга представительница России одержала победу со счетом 6:2, 6:4.

«Как мне кажется, произошедшее на корте — это обычная практика среди спортсменов, когда они оказывают друг другу свое уважение, и неважно, кто из них проиграл или выиграл. Это те самые традиции в спорте, которые вырабатывались десятилетиями, а то и столетиями. Котляр совершила довольно обычный поступок, который говорит о ее культурном воспитании и служит примером для взрослых спортсменов и чиновников, как нужно себя вести, и из которого раздули очередную громкую историю. Давление на родителей, заявление Федерации тенниса Украины — чего мы только не услышали», — цитирует Свищева RT.

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр с Минчевой. Украинскую теннисистку заставили извиниться после взаимодействия с россиянкой.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1261098-svischev-rukopozhatie-kotlyar-mincheva
Теннис
Australian Open
Дмитрий Свищев
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