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Журова: «Запрет на пронос флагов определенных стран — это нарушение прав болельщиков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что российские и белорусские флаги будут запрещены на Уимблдоне.

«Раньше подобный запрет был в Австралии, поэтому, видимо, это зависит от организаторов, а не от федерации. Я знаю, что Уимблдон был наказан за недопуск наших спортсменов, поэтому тот опыт они не стали повторять. Видимо, единственное, что они смогли сделать, запретить флаги, чтобы показать, что они продолжают нас воспитывать и покусывать.

Не знаю, как они смогут контролировать этот запрет и отследить провокации. Флаг может принести человек, не имеющий к России отношения, чтобы потом сказали: «Вот видите, русские нарушают!» Как они будут отлавливать этих нарушителей, большой вопрос. Конечно, особое внимание будет, когда будут играть наши. Потом я не знаю, как этот пункт прописан в регламенте соревнований и какие за него предусмотрены санкции.

Что будет с болельщиком, который достанет флаг и на основании чего? По сути запрет на пронос флагов определенных стран — это нарушение прав болельщиков. Они должны не только прописать это в регламенте, но и указать причину», — цитирует Vprognoze.ru Журову.

 
Даниил Медведев, Мирра Андреева. 26 россиян подписали декларацию о нейтралитете перед Уимблдоном. О чем там говорится?
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11802371-zhurova-zapret-na-rossijskie-flagi-na-uimbldone-mozhet-privesti-k-provokaciyam.html
Теннис
Уимблдон
Светлана Журова
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